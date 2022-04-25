Субботний прирост инфицированных коронавирусом равен 286

В Украине зафиксирован традиционный спад выходного дня по заболеваемости коронавирусом, всего за минувшую субботу зарегистрировано 286 случаев.
Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 25 июля.
"Среди заболевших: детей – 19, медработников – 2. Также госпитализированы – 422 человека, летальных случаев – 12, выздоровели – 159 человек", – говорится в сообщении.
Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 248 450 человек, выздоровели 2 184 195 человек, летальных случаев – 52 847.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 85
Винницкая обл - 16
Волынская обл - 3
Днепропетровская обл - 21
Донецкая обл - 4
Житомирская обл - 10
Закарпатская обл - 1
Запорожская обл - 18
Ивано-Франковская обл - 3
Киевская обл - 11
Кировоградская обл - 2
Луганская обл - 4
Львовская обл - 19
Николаевская обл - 5
Одесская обл - 23
Полтавская обл - 5
Ровенская обл - 2
Сумская обл - 12
Тернопольская обл - 4
Харьковская обл - 9
Херсонская обл - 14
Хмельницкая обл - 6
Черкасская обл - 5
Черновицкая обл - 4
"Среди заболевших: детей – 19, медработников – 2. Также госпитализированы – 422 человека, летальных случаев – 12, выздоровели – 159 человек", – говорится в сообщении.
Наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 248 450 человек, выздоровели 2 184 195 человек, летальных случаев – 52 847.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 85
Винницкая обл - 16
Волынская обл - 3
Днепропетровская обл - 21
Донецкая обл - 4
Житомирская обл - 10
Закарпатская обл - 1
Запорожская обл - 18
Ивано-Франковская обл - 3
Киевская обл - 11
Кировоградская обл - 2
Луганская обл - 4
Львовская обл - 19
Николаевская обл - 5
Одесская обл - 23
Полтавская обл - 5
Ровенская обл - 2
Сумская обл - 12
Тернопольская обл - 4
Харьковская обл - 9
Херсонская обл - 14
Хмельницкая обл - 6
Черкасская обл - 5
Черновицкая обл - 4
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