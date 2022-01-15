Стресс и истощение - основные факторы, которые влияют на тяжелое течение COVID-19

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы Евгений Дубровский, в силу своей профессии, с заболевшими коронавирусом сталкивается ежедневно. Он выдвинул собственную гипотезу по поводу сложности протекания болезни.
"Дело не в возрасте. Возраст не является группой риска сам по себе. Наличие иммуносупрессивных факторов (которые ослабляют иммунитет, — ред.) — вот что влияет на течение заболевания. А подорвать иммунитет могут не только хронические заболевания, а и постоянный стресс, истощение, отсутствие нормального питания или отдыха. Мы видим таких пациентов, и молодых в частности. Они действительно болеют тяжелее, чем большинство других", — сказал Дубровский.
"Дело не в возрасте. Возраст не является группой риска сам по себе. Наличие иммуносупрессивных факторов (которые ослабляют иммунитет, — ред.) — вот что влияет на течение заболевания. А подорвать иммунитет могут не только хронические заболевания, а и постоянный стресс, истощение, отсутствие нормального питания или отдыха. Мы видим таких пациентов, и молодых в частности. Они действительно болеют тяжелее, чем большинство других", — сказал Дубровский.
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