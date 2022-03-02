Страны ЕС начали выдавать COVID-сертификаты

15:57 01 Июнь Киев, Украина

Семь стран Евросоюза, на месяц раньше установленного срока, начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Еврокомиссия во вторник, 1 июня.

"Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране," – говорится в сообщении.

Сертификат, предложенный ЕК для возобновления безопасных поездок этим летом, будет бесплатным, доступным в электронном и бумажном форматах.

"Он будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный тест или выздоровел от инфекции", – говорится в заявлении.

В полном объеме система COVID-сертификатов должна заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Европы начинается отпускной сезон.



Напомним, Евросоюз будет выдавать COVID-сертификаты жителям третьих стран. Но это станет возможным после открытия внешних границ ЕС.