Страны ЕС начали выдавать COVID-сертификаты

Семь стран Евросоюза, на месяц раньше установленного срока, начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает Еврокомиссия во вторник, 1 июня.
Сертификат, предложенный ЕК для возобновления безопасных поездок этим летом, будет бесплатным, доступным в электронном и бумажном форматах.
В полном объеме система COVID-сертификатов должна заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Европы начинается отпускной сезон.
Напомним, Евросоюз будет выдавать COVID-сертификаты жителям третьих стран. Но это станет возможным после открытия внешних границ ЕС.
Напомним, Евросоюз будет выдавать COVID-сертификаты жителям третьих стран. Но это станет возможным после открытия внешних границ ЕС.
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