Страны ЕС начали выдавать COVID-сертификаты

15:57 01 Июнь Киев, Украина

Семь стран Евросоюза, на месяц раньше установленного срока, начали выдавать сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19.
 
Об этом сообщает Еврокомиссия во вторник, 1 июня.
"Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране," – говорится в сообщении.
Сертификат, предложенный ЕК для возобновления безопасных поездок этим летом, будет бесплатным, доступным в электронном и бумажном форматах.
"Он будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный тест или выздоровел от инфекции", – говорится в заявлении.
В полном объеме система COVID-сертификатов должна заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Европы начинается отпускной сезон.

Напомним, Евросоюз будет выдавать COVID-сертификаты жителям третьих стран. Но это станет возможным после открытия внешних границ ЕС.