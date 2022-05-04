Степанов заявил, что для закупки российская вакцина не достаточно исследована

Россия отрицает важность прохождения вакциной третьей стадии исследования, которая по мнению Максима Степанова является ключевой перед ее регистрацией. В связи с этим Украина намерена закупать вакцины производства Pfizer и Moderna.
Об этом в четверг, 3 декабря, заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала Украина 24.
По его словам, уже прошла встреча с американскими дипломатами относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna.
"По российской вакцине - я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию - то не о чем говорить. Третья стадия - самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности", - заявил министр здравоохранения.
По его словам, уже прошла встреча с американскими дипломатами относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna.
"По российской вакцине - я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию - то не о чем говорить. Третья стадия - самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности", - заявил министр здравоохранения.
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