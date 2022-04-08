Степанов уверен, что карантин выходного дня покажет результаты уже через три недели

10:21 12 ноября Киев, Украина

Несмотря на протесты, правительство Украины ужесточило карантинные мероприятия и ввело карантин выходного дня. Главной целью которого является сдерживающий фактор, в МОЗ Украины опасаются коллапса медсистемы.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов на совещании.



Введенные ограничения, по его словам, должны показать результат за три недели.



"Результат, который мы ожидаем - это приостановление роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных", - сказал Степанов.



Он добавил, что больницы не смогут оказывать помощь больным в случае коллапса медсистемы из-за пандемии.



"Нам главное не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% наполненность коек. В таком случае людям, которым нужна медицинская помощь в условиях больницы она не будет оказана", - сказал министр.