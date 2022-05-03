Степанов: Украина получит 8 млн доз вакцин в конце I - начале II квартала

Максим Степанов рассказал о стратегии вакцинации, количестве полученных по инициативе COVAХ ковид-вакцин и сроках вакцинации населения.
Министр напомнил, что Украина провела переговоры с международной инициативой COVAХ насчет поставок вакцин.
Министр напомнил, что Украина провела переговоры с международной инициативой COVAХ насчет поставок вакцин.
Также он отметил, что Минздрав завершает разработку стратегии вакцинации от коронавируса.
У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы дорабатываем сейчас финальный документ. В конце этой - начале следующей недели уже предоставим всю эту стратегию вакцинации с учетом наших возможностей, того, где мы будем вакцинировать, где будут эти центры, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так дальше", - сказал Степанов.
У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусах. Но уже сейчас есть понимание этого. Мы дорабатываем сейчас финальный документ. В конце этой - начале следующей недели уже предоставим всю эту стратегию вакцинации с учетом наших возможностей, того, где мы будем вакцинировать, где будут эти центры, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так дальше", - сказал Степанов.
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