Степанов рассказал об украинской ковид-вакцине

Законопроект в отношении украинской ковид-вакцины находится в стадии разработки, как и сама вакцина.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Я в субботу общался с нашими производителями, на этой неделе будем еще проводить совещание с ними, чтобы были учтены все пожелания, чтобы точно законопроект, который мы примем, подадим, действовал и работал. Что касается украинской вакцины, по крайней мере кандидата на вакцину, который разрабатывается с прошлого года, это движется в отношении разных стадий исследования, сделали лекарственную форму, это сложный процесс. Постоянно возникают сложности, нужно находить научные решения, чем они и занимаются. Они движутся вперед", - рассказал он.
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