Степанов рассказал, как граждане на самоизоляции и в больнице смогут проголосовать на выборах

13:24 06 Октябрь Киев, Украина

Максим Степанов заверил, что в день выборов будут работать выездные бригады. Бригады будут выезжать к заболевшим коронавирусом гражданам, и к тем, кто находится на самоизоляции или в больницах из-за COVID-19.



По его словам, таким украинцам нужно подать заявление о голосовании на дому до 20:00 пятницы, которая идет перед выборами (23 октября — ред.), чтобы к ним приехала соответствующая бригада. "Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать соответственно в больницах тоже с помощью выездных бригад", — сказал глава ведомства.



Степанов отметил, что на избирательных участках будут придерживаться противоэпидемических мероприятий — это масочный режим, антисептики, соблюдение дистанции, избирателям также следует иметь собственную ручку. Избиратели с признаками ОРВИ смогут проголосовать в отдельных кабинках.



Напомним, что выборы в местные советы состоятся 25 октября 2020 года. В СНБО назвали нынешние выборы самыми сложными в Украине за все годы независимости. Именно процесс подсчета голосов, будет крайне тяжелым, но важным, ведь свободные выборы — это один из критериев для членства государства в Европейском Союзе и НАТО.