Степанов поддержал украинцев, заявив, что легко не будет

На утреннем брифинге Максим Степанов обратился к украинцам с поддержкой и просьбой соблюдать карантинные ограничения и отнестись с пониманием, в частности, к карантину выходного дня.
По словам министра, эту волну эпидемии коронавирусной инфекции не удастся пройти легко, но нужно уберечь медицинскую систему от коллапса, когда больницы не смогут принимать больных с COVID-19. А для этого нужно соблюдать эпидемические ограничения и карантин выходного дня.
"Очень важно этого придерживаться от начала и до конца. Уважаемые украинцы, пожалуйста, соблюдайте эти правила. Давайте пройдем - трудно, я не обещаю, что будет легко: будет очень трудно - весь этот период с сегодняшнего дня и, я думаю, что до апреля, наверное. Но мы точно можем его пройти и точно можем это сделать", - сказал он.
По словам министра, эту волну эпидемии коронавирусной инфекции не удастся пройти легко, но нужно уберечь медицинскую систему от коллапса, когда больницы не смогут принимать больных с COVID-19. А для этого нужно соблюдать эпидемические ограничения и карантин выходного дня.
"Очень важно этого придерживаться от начала и до конца. Уважаемые украинцы, пожалуйста, соблюдайте эти правила. Давайте пройдем - трудно, я не обещаю, что будет легко: будет очень трудно - весь этот период с сегодняшнего дня и, я думаю, что до апреля, наверное. Но мы точно можем его пройти и точно можем это сделать", - сказал он.
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