Степанов о запрете массовых мероприятий

Сегодня ВР Украины рассмотрит вопрос введения более жестких карантинных ограничений в Украине. Поделился ближайшими планами министр здравоохранения Максим Степанов.
"Второй локдаун сейчас невозможен в нашей стране, — отметил Степанов. — Считаем, что надо полностью запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой" зоне, более 30 человек — в "желтой" зоне, 20 — в "оранжевой" и полностью в "красной" зоне".
Он заявил, что другие ограничения, в частности относительно одновременного пребывания в помещении не более одного человека на 10 квадратных метров, "не работают".
"Все равно кто-то пытается провести какое-то мероприятие, аргументируя это тем, что оно на улице. А потом мы видим рост в этом городе или в регионе количества больных, — добавил министр МОЗ. — Главное, это сделать вещи, которые уменьшат эту динамику увеличения заболеваемости коронавирусной болезнью".
"Второй локдаун сейчас невозможен в нашей стране, — отметил Степанов. — Считаем, что надо полностью запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой" зоне, более 30 человек — в "желтой" зоне, 20 — в "оранжевой" и полностью в "красной" зоне".
Он заявил, что другие ограничения, в частности относительно одновременного пребывания в помещении не более одного человека на 10 квадратных метров, "не работают".
"Все равно кто-то пытается провести какое-то мероприятие, аргументируя это тем, что оно на улице. А потом мы видим рост в этом городе или в регионе количества больных, — добавил министр МОЗ. — Главное, это сделать вещи, которые уменьшат эту динамику увеличения заболеваемости коронавирусной болезнью".
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