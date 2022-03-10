Степанов о возможности создания украинской вакцины и ее стоимости

05:47 15 Октябрь Киев, Украина

Украине под силу создать собственное производство наиболее востребованных вакцин, в частности, от дифтерии, столбняка, кори, а впоследствии и от SARS-CoV-2. Такое заявление сделал Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.





Степанов убежден, что обеспечение



"Это путь небыстрый, это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы, по крайней мере, три производителя, с которыми мы разговаривали, имеют соответствующие мощности", — отметил министр МОЗ.



"Надо дать нашим ученым шанс, у нас есть талантливые люди и у нас есть возможности, — добавил Степанов. — Начинать надо с этих (наиболее востребованных — ред.) вакцин, но, я думаю, что на вакцины от коронавируса мы тоже можем рассчитывать, может, не так быстро".



Чиновник также напомнил об участии Украины в глобальной инициативе COVAX, в рамках которой страна может рассчитывать на получение восьми миллионов доз вакцины от COVID-19 после ее появления. Кроме того, по его словам, в правительстве продолжаются переговоры "со всеми мировыми основными производителями вакцины".



Несмотря на то, что о вакцине от коронавируса с доказанной эффективностью в мире еще не заявлено, в Минздраве уже посчитали, что для украинцев она будет стоить почти 40 долларов за дозу. И это только по предварительным подсчетам — конечная цена на вакцину от COVID-19 на сегодня еще не сформирована. "Как показал COVID-19, мы должны иметь собственное производство, даже если это на первом этапе будет дороже", — сказал Глава Минздрава.Степанов убежден, что обеспечение вакцинами является "вопросом биобезопасности" страны."Это путь небыстрый, это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы, по крайней мере, три производителя, с которыми мы разговаривали, имеют соответствующие мощности", — отметил министр МОЗ."Надо дать нашим ученым шанс, у нас есть талантливые люди и у нас есть возможности, — добавил Степанов. — Начинать надо с этих (наиболее востребованных — ред.) вакцин, но, я думаю, что на вакцины от коронавируса мы тоже можем рассчитывать, может, не так быстро".Чиновник также напомнил об участии Украины в глобальной инициативе COVAX, в рамках которой страна может рассчитывать на получение восьми миллионов доз вакцины от COVID-19 после ее появления. Кроме того, по его словам, в правительстве продолжаются переговоры "со всеми мировыми основными производителями вакцины".Несмотря на то, что о вакцине от коронавируса с доказанной эффективностью в мире еще не заявлено, в Минздраве уже посчитали, что для украинцев она будет стоить почти 40 долларов за дозу. И это только по предварительным подсчетам — конечная цена на вакцину от COVID-19 на сегодня еще не сформирована.

Вместе с тем, Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, что в РФ называют вакциной от Covid-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний. "В мире не существует подтверждений того, что и вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью.

Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин — достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия (испытаний — ред.) предусматривает большое количество людей, которые являются добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий — покупать или нет ", — заявил министр.