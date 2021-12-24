Степанов об украинской ковид-вакцине: если начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины
13:19 16 Апрель Киев, Украина
Министр здравоохранения Украины убежден, что украинцы нуждаются в собственной ковид-вакцине и вообще в возрождении производства вакцин на территории страны.
Такое мнение Максим Степанов
выразил во время часа вопросов к правительству в парламенте.
"Я настаиваю: давайте сделаем собственное производство. Да, на это потребуется несколько лет. Но если мы начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины. Если начнем через два года, то получим через пять. Но надо начинать. Если бы начали пять лет назад, сейчас не было бы таких проблем", - сказал Степанов.
Министр отметил, что в условиях пандемии власти стоит упростить процедуру закупки фармацевтической продукции, ввести особый порядок, но обязательно через систему ProZorro.
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