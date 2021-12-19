Степанов: к концу 2021 года 60% взрослого населения Украины будут вакцинированы

21:18 30 Март Киев, Украина

К концу текущего года, при наличии необходимого количества ковид-вакцин, Минздрав намерен привить не менее 60% граждан Украины старше 18 лет.



Об этом рассказал глава Минздрава Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов

"До конца года мы должны вакцинировать не менее 60% взрослого населения старше 18 лет. Если у нас в достаточном количестве будут вакцины, нас перестанут подводить страны, то есть будут выполнять контракт - мир такого еще не знал, когда страны блокируют поставки вакцин, несмотря на все подписанные контракты. Итак, если будет соответствующее количество вакцин, мы сможем вакцинировать до 5 млн граждан в месяц", - сказал министр.

Степанов отметил, что в Украине есть 11,5 тыс. кабинетов вакцинации.



"Но мы должны понимать, что такой масштабной вакцинации Украина никогда не проходила. Для нас важно, чтобы не было системных программных ошибок", - добавил он.