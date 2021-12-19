Степанов: к концу 2021 года 60% взрослого населения Украины будут вакцинированы

К концу текущего года, при наличии необходимого количества ковид-вакцин, Минздрав намерен привить не менее 60% граждан Украины старше 18 лет.
Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов.
Степанов отметил, что в Украине есть 11,5 тыс. кабинетов вакцинации.
"Но мы должны понимать, что такой масштабной вакцинации Украина никогда не проходила. Для нас важно, чтобы не было системных программных ошибок", - добавил он.
"Но мы должны понимать, что такой масштабной вакцинации Украина никогда не проходила. Для нас важно, чтобы не было системных программных ошибок", - добавил он.
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