Степанов: Для борьбы с пандемией нам может не хватить врачей

На заседании Верховной Рады Министр здравоохранения Максим Степанов выразил обеспокоенность в том, что Украине может не хватить врачей для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Степанов пояснил, что стратегия борьбы с коронавирусом имеет две составляющие: первая касается введения и соблюдения правил, помогающих обезопасить людей, а вторая — это процесс лечения больных, которая сосредоточена, в частности на совершенствовании схем лечения и наличия необходимого оборудования.
"Хотя сейчас у нас 35 тысяч койкомест (для больных COVID-19 — ред.), мы можем столкнуться с ситуацией, когда банально не хватит врачей. Мы не можем снять всех врачей с их прямых обязанностей и поставить бороться с COVID- 19. Ведь пандемия коронавируса не отменила ни онкологию, ни сердечно-сосудистые заболевания, ни какие-либо другие. COVID только усложнил эту ситуацию", — отметил он.
Степанов пояснил, что стратегия борьбы с коронавирусом имеет две составляющие: первая касается введения и соблюдения правил, помогающих обезопасить людей, а вторая — это процесс лечения больных, которая сосредоточена, в частности на совершенствовании схем лечения и наличия необходимого оборудования.
"Хотя сейчас у нас 35 тысяч койкомест (для больных COVID-19 — ред.), мы можем столкнуться с ситуацией, когда банально не хватит врачей. Мы не можем снять всех врачей с их прямых обязанностей и поставить бороться с COVID- 19. Ведь пандемия коронавируса не отменила ни онкологию, ни сердечно-сосудистые заболевания, ни какие-либо другие. COVID только усложнил эту ситуацию", — отметил он.
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