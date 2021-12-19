Статистика вакцинации от COVID-19 в Украине: 22 млн доз уже укололи

Вчера полностью иммунизировались 191 463 человека, а на первую прививку решились 102 857 украинцев.

Сообщается, что почти половина прививок пришлась на Pfizer-BionTech (128 737), почти столько же Coronavac (120 444). Вакцину AstraZeneca предпочли 31 467 человека, а Moderna – 13 672.

В целом за весь период вакцинации в Украине вакцину получили 12 657 190 человек. Две дозы получили 9 448 782 украинца. Всего использовано 22 105 972 дозы прививок от ковида.

По сообщению Министерства Здравоохранения из всех кто на прошлой неделе попал в госпитали с диагнозом коронавирус, 88,2% не имели ни одной дозы прививки.

Отметим, что кампания по вакцинации проводится в Украине с конца февраля 2021 года. В силу отсутствия адекватной информации и огромного количества фейковых статей, которые запугивают жителей якобы опасностью вакцины, немногие украинцы добровольно решились на прививки. На данный момент государство всячески стимулирует и поощряет граждан вакцинироваться, что в последние дни существенно увеличило количество привитых.

Напомним, что вакцина существенно снижает риски заболеть тяжелой формой коронавируса. Массовая вакцинация существенно снизит нагрузку на систему здравоохранения, уменьшит смертность от коронавируса и приблизит конец пандемии. Польза от вакцины в тысячи раз превышает возможный вред для здоровья.