COVID-статистика в Украине: число зараженных снизилось

Говоря математическим языком, между заболеваемостью и вакцинацией есть обратно пропорциональная связь. Это следует принять как аксиому. А простым языком очередные новости с пандемического фронта нам сообщает Минздрав.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав 28 марта. Количество больных втрое превышает количество тех, кто выздоровел.
Днем ранее в Украине обнаружили 17 424 случая заболевания, перед этим два дня подряд фиксировали антирекордные показатели за все время пандемии: 26 марта - 18 132 случаев, а 25 марта - 16 699 новых больных COVID-19.
Также сообщается, что 4616 человек получили прививку от коронавирусной инфекции в течение последних суток.
Статистика пандемии коронавируса в Украине:
- Киев - 374 случая / 389 прививок
- Винницкая область - 433 случая / 160 прививок
- Волынская область - 185 случаев / 50 прививок
- Днепропетровская область - 1083 случая / 360 прививок
- Донецкая область - 841 случай / 220 прививок
- Житомирская область - 791 случай / 150 прививок
- Закарпатская область - 271 случай / 70 прививок
- Запорожская область - 310 случаев / 130 прививок
- Ивано-Франковская область - 307 случаев / 377 прививок
- Киевская область - 769 случаев / 320 прививок
- Кировоградская область - 173 случая / 70 прививок
- Луганская область - 38 случаев / 130 прививок
- Львовская область - 905 случаев / 60 прививок
- Николаевская область - 398 случаев / 160 прививок
- Одесская область - 565 случаев / 40 прививок
- Полтавская область - 174 случая / 400 прививок
- Ровенская область - 296 случаев / 150 прививок
- Сумская область - 562 случая / 120 прививок
- Тернопольская область - 457 случаев / 70 прививок
- Харьковская область - 1150 случаев / 120 прививок
- Херсонская область - 191 случай / 540 прививок
- Хмельницкая область - 676 случаев / 170 прививок
- Черкасская область - 253 случая / 160 прививок
- Черновицкая область - 407 случаев / 160 прививок
- Черниговская область - 323 случая / 40 прививок
Напомним, что прирост темпов заболеваемости COVID-19 в Украине связывают с циркуляцией британского штамма.
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