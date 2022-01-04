COVID-статистика Украины: 12,7 тысячи новых случаев заболевания

09:27 24 Апрель Киев, Украина

По данным, которые опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, за прошедшие сутки в стране были подтверждены 12 711 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Такой показатель почти на полторы тысячи меньше вчерашнего.

"В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 508 человек; летальных случаев – 392; выздоровело – 13 687 человек", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1268), Киеве (1027), Харьковской области (964), Одесской области (841) и Киевской области (815).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 017 341 человек, 42 092 пациента скончались, 1 565 954 человека выздоровели.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:

  • Винницкая область - 332
  • Волынская область - 346
  • Днепропетровская область - 1268
  • Донецкая область - 754
  • Житомирская область - 288
  • Закарпатская область - 219
  • Запорожская область - 621
  • Ивано-Франковская область - 123
  • Киевская область - 815
  • г. Киев - 1027
  • Кировоградская область - 197
  • Луганская область - 255
  • Львовская область - 747
  • Николаевская область - 299
  • Одесская область - 841
  • Полтавская область - 641
  • Ровенская область - 518
  • Сумская область - 370
  • Тернопольская область - 268
  • Харьковская область - 964
  • Херсонская область - 201
  • Хмельницкая область - 479
  • Черкасская область - 592
  • Черновицкая область - 166
  • Черниговская область - 380.

Накануне стало известно, что в ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выйти Киев и еще пять регионов. Но это будет зависеть от того, как в регионах соблюдаются карантинные ограничения.