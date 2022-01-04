COVID-статистика Украины: 12,7 тысячи новых случаев заболевания

По данным, которые опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, за прошедшие сутки в стране были подтверждены 12 711 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Такой показатель почти на полторы тысячи меньше вчерашнего.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1268), Киеве (1027), Харьковской области (964), Одесской области (841) и Киевской области (815).
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 017 341 человек, 42 092 пациента скончались, 1 565 954 человека выздоровели.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:
- Винницкая область - 332
- Волынская область - 346
- Днепропетровская область - 1268
- Донецкая область - 754
- Житомирская область - 288
- Закарпатская область - 219
- Запорожская область - 621
- Ивано-Франковская область - 123
- Киевская область - 815
- г. Киев - 1027
- Кировоградская область - 197
- Луганская область - 255
- Львовская область - 747
- Николаевская область - 299
- Одесская область - 841
- Полтавская область - 641
- Ровенская область - 518
- Сумская область - 370
- Тернопольская область - 268
- Харьковская область - 964
- Херсонская область - 201
- Хмельницкая область - 479
- Черкасская область - 592
- Черновицкая область - 166
- Черниговская область - 380.
Накануне стало известно, что в ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выйти Киев и еще пять регионов. Но это будет зависеть от того, как в регионах соблюдаются карантинные ограничения.
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