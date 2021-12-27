Статистика повторных заражений COVID-19 в Украине

16:10 20 Апрель Киев, Украина

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что чаще всего украинцы повторно заражаются COVID через 3-4 месяца после полного выздоровления.

"Украинские эпидемиологи проанализировали 1,2 тысячи случаев повторного заражения "ковид". Выводы неутешительные: чаще всего люди заражались через 3-4 месяца, иногда - 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца... Высокий уровень антител в организме сохраняется недолго. Те пациенты, которые недавно переболели коронавирусом , могут инфицироваться уже осенью", - написал Радуцкий.

Напомним, что МОЗ рассчитывает на ускорение вакцинации в мае. В мае Украина должна получить более трех миллионов доз вакцин от коронавируса, за которые уже заплатила.