Статистика по Украине на сегодня: 5426 новых случаев COVID-19

26 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6 464 летальних, 142 537 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 5 426 нових случая. В общем проведено 3 053 927 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 1 029 человека.
Статистика заболеваемости по областям:
Статистика заболеваемости по областям:
- Винницкая обл - 9401 (+157)
- Волынская обл - 12403 (+181)
- Днепропетровская обл - 13144 (+228)
- Донецкая обл - 8701 (+193)
- Житомирская обл - 12533 (+345)
- Закарпатская обл - 13144 (+172)
- Запорожская обл - 8132 (+160)
- Ивано-Франковская обл - 18590 (+298)
- Кировоградская обл - 2114 (+86)
- Киев - 34362 (+308)
- Киевская обл - 14845 (+301)
- Львовская обл - 27608 (+335)
- Луганская обл - 3233 (+64)
- Николаевская обл - 7069 (+134)
- Одесская обл - 22179 (+348)
- Полтавская обл - 8056 (+180)
- Ровенская обл - 17730 (+261)
- Сумская обл - 10605 (+202)
- Тернопольская обл - 19261 (+211)
- Харьковская обл - 33250 (+478)
- Херсонская обл - 3236 (+95)
- Хмельницкая обл - 13482 (+182)
- Черновицкая обл - 19728 (+323)
- Черкасская обл - 8147 (+113)
- Черниговская обл - 7971 (+71)
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