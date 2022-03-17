Статистика по Украине на сегодня: 5426 новых случаев COVID-19

09:24 26 октября Киев, Украина

26 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6 464 летальних, 142 537 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 5 426 нових случая. В общем проведено 3 053 927 тестирования методом ПЦР. За сутки вылечились 1 029 человека.

Статистика заболеваемости по областям:
  • Винницкая обл - 9401 (+157)
  • Волынская обл - 12403 (+181)
  • Днепропетровская обл - 13144 (+228)
  • Донецкая обл - 8701 (+193)
  • Житомирская обл - 12533 (+345)
  • Закарпатская обл - 13144 (+172)
  • Запорожская обл - 8132 (+160)
  • Ивано-Франковская обл - 18590 (+298)
  • Кировоградская обл - 2114 (+86)
  • Киев - 34362 (+308)
  • Киевская обл - 14845 (+301)
  • Львовская обл - 27608 (+335)
  • Луганская обл - 3233 (+64)
  • Николаевская обл - 7069 (+134)
  • Одесская обл - 22179 (+348)
  • Полтавская обл - 8056 (+180)
  • Ровенская обл - 17730 (+261)
  • Сумская обл - 10605 (+202)
  • Тернопольская обл - 19261 (+211)
  • Харьковская обл - 33250 (+478)
  • Херсонская обл - 3236 (+95)
  • Хмельницкая обл - 13482 (+182)
  • Черновицкая обл - 19728 (+323)
  • Черкасская обл - 8147 (+113)
  • Черниговская обл - 7971 (+71)