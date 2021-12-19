Статистика коронавируса в Украине и мире

Сегодня на сайте СНБО появились обновленные данные по статистике случаев коронавируса в Украине. Согласно этим данным, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано еще 1 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. умерли за сутки 18 больных. С начала пандемии коронавирусом заразились 80 949 украинских граждан.

Лидером по распространению болезни является Львовская область – там за сутки зафиксировали 125 новых заражений и три летальных случая. В Ивано-Франковской – 124 новых случая, двое жителей области умерли от вируса.

Следом идет Харьковщина с 123 заражениями и одним летальным случаем. В Киеве за последние сутки - 120 новых больных COVID-19 и две смерти.

За время пандемии COVID-19 во всем мире диагностировано более 19 миллионов случаев новой болезни в 213 странах.

На данный момент в мире зафиксировано 19,8 миллиона случаев заражения, из них 261 000 только за прошедшие сутки. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 729 483 пациентов, из них 5604 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 12 миллионов человек.

В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 34 месте этого антирейтинга.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.