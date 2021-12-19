Статистика коронавируса в Украине: более 15 тысяч новых случаев COVID

Глава Минздрава Максим Степанов сегодня утром опубликовал в Facebook новые данные о росте заболеваемости коронавирусной болезнью за минувшие сутки. Новости не утешительные. За прошлые сутки в Украине было выявлено 15 053 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1 504 076.
При этом скончались 267 человек (всего - 29253), а выздоровели 6514 (всего - 1244190). За сутки заболели 744 ребенка и 425 медработников. В больницы были доставлены 4376 COVID-больных.
Статистика заболеваемости по регионам:
- Киев - 1092 случая;
- Винницкая область - 751 случай;
- Волынская область - 330 случаев;
- Днепропетровская область - 655 случаев;
- Донецкая область - 651 случай;
- Житомирская область - 1398 случаев;
- Закарпатская - 614 случаев;
- Запорожская область - 428 случаев;
- Ивано-Франковская область - 559 случаев;
- Киевская область - 727 случаев;
- Кировоградская область - 149 случаев;
- Луганская область - 74 случая;
- Львовская область - 1092 случая;
- Николаевская область - 424 случая;
- Одесская область - 997 случаев;
- Полтавская область - 394 случая;
- Ровенская область - 390 случаев;
- Сумская область - 570 случаев;
- Тернопольская область - 692 случая;
- Харьковская область - 732 случая;
- Херсонская область - 96 случаев;
- Хмельницкая область - 800 случаев;
- Черкасская область - 367 случаев;
- Черновицкая область - 596 случаев;
- Черниговская область - 475 случаев.
Напомним, что ранее в ООН выступили с заявлением о связи погоды с COVID-19. Распространение болезни зависела в большей степени от мер, принимавшихся правительствами, нежели от метеорологических факторов, заявили эксперты.
Также ученые назвали людей, которые рискуют заразиться COVID-19 повторно. Полученные результаты подчеркивают важность социального дистанцирования и приоритетной вакцинации данной группы населения.
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