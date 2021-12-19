Статистика коронавируса в Украине: более 15 тысяч новых случаев COVID

08:58 18 Март Киев, Украина

Глава Минздрава Максим Степанов сегодня утром опубликовал в Facebook новые данные о росте заболеваемости коронавирусной болезнью за минувшие сутки. Новости не утешительные. За прошлые сутки в Украине было выявлено 15 053 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1 504 076.

При этом скончались 267 человек (всего - 29253), а выздоровели 6514 (всего - 1244190). За сутки заболели 744 ребенка и 425 медработников. В больницы были доставлены 4376 COVID-больных.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 1092 случая;

Винницкая область - 751 случай;

Волынская область - 330 случаев;

Днепропетровская область - 655 случаев;

Донецкая область - 651 случай;

Житомирская область - 1398 случаев;

Закарпатская - 614 случаев;

Запорожская область - 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 559 случаев;

Киевская область - 727 случаев;

Кировоградская область - 149 случаев;

Луганская область - 74 случая;

Львовская область - 1092 случая;

Николаевская область - 424 случая;

Одесская область - 997 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 390 случаев;

Сумская область - 570 случаев;

Тернопольская область - 692 случая;

Харьковская область - 732 случая;

Херсонская область - 96 случаев;

Хмельницкая область - 800 случаев;

Черкасская область - 367 случаев;

Черновицкая область - 596 случаев;

Черниговская область - 475 случаев.

Напомним, что ранее в ООН выступили с заявлением о связи погоды с COVID-19. Распространение болезни зависела в большей степени от мер, принимавшихся правительствами, нежели от метеорологических факторов, заявили эксперты.

Также ученые назвали людей, которые рискуют заразиться COVID-19 повторно. Полученные результаты подчеркивают важность социального дистанцирования и приоритетной вакцинации данной группы населения.