Статистика инфицирования коронавирусом по регионам на 18 мая

08:56 18 Май Киев, Украина





Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 999 человек;

летальных случаев - 285;

выздоровели - 17 751 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 61 110 (в том числе методом ПЦР - 30 693, методом ИФА - 13 378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 039). Минздрав информировал о 4 095 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки.госпитализировано - 999 человек;летальных случаев - 285;выздоровели - 17 751 человек;осуществлено тестирований за сутки - 61 110 (в том числе методом ПЦР - 30 693, методом ИФА - 13 378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 039).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 160 095 человек;

выздоровели - 1 882 344 лица;

летальных исходов - 48 469;

проведено заболело - 2 160 095 человек;выздоровели - 1 882 344 лица;летальных исходов - 48 469;проведено ПЦР-тестов - 9 882 447.



В частности, за минувшие сутки заболели 235 детей и 162 медработника.



Количество заболеваний в регионах за сутки:



г. Киев - 425 случаев;

Винницкая область - 44 случая;

Волынская область - 135 случаев;

Днепропетровская область - 220 случаев;

Донецкая область - 428 случаев;

Житомирская область - 30 случаев;

Закарпатская область - 58 случаев;

Запорожская область - 265 случаев;

Ивано-Франковская область - 73 случая;

Киевская область - 229 случаев;

Кировоградская область - 40 случаев;

Луганская область - 111 случаев;

Львовская область - 118 случаев;

Николаевская область - 186 случаев;

Одесская область - 148 случаев;

Полтавская область - 275 случаев;

Ровенская область - 425 случаев;

Сумская область - 113 случаев;

Тернопольская область - 65 случаев;

Харьковская область - 259 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 103 случая;

Черкасская область - 180 случаев;

Черновицкая область - 74 случая;

Черниговская область - 63 случая.