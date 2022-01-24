Статистика COVID-19 в Украине на утро 9 сентября

В Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Только за последние сутки, 8 сентября, выявили 2 551 новый случай инфицирования COVID-19.
По данным СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 143 030 человек.
По данным СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 143 030 человек.
За прошедшие сутки от коронавируса скончались 45 украинцев (всего – 2 979).
Вылечить от COVID-19 удалось 64 703 инфицированных (1 157 – за последние сутки).
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