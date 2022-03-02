Статистика COVID-19 в Украине на утро 8 октября

8 октября (по состоянию на 9:00) в Украине зафиксировали 244 734 случая заражения коронавирусом, из них 4 690 летальних, за сутки - 5 397 новых случая. Это новый антирекорд для страны, сообщает СНБО.
За все время в Украине от коронавируса выздоровели 108 233 человека, летальных исходов — 4690.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 7197 случаев;
Волынская область — 9199 случаев;
Днепропетровская область — 7994 случая;
Донецкая область — 5118 случаев;
Житомирская область — 7457 случаев;
Закарпатская область — 10473 случая;
Запорожская область — 5007 случаев;
Ивано-Франковская область — 14693 случая;
Кировоградская область — 1234 случая;
Киев — 25896 случаев;
Киевская область — 10490 случаев;
Львовская область — 21923 случая;
Луганская область — 1480 случаев;
Николаевская область — 4154 случая;
Одесская область — 15704 случая;
Полтавская область — 3685 случаев;
Ровенская область — 13798 случаев;
Сумская область — 6197 случаев;
Тернопольская область — 14979 случаев;
Харьковская область — 22712 случаев;
Херсонская область — 1636 случаев;
Хмельницкая область — 7732 случая;
Черновицкая область — 15757 случаев;
Черкасская область — 5153 случая;
Черниговская область — 5066 случаев.
За все время в Украине от коронавируса выздоровели 108 233 человека, летальных исходов — 4690.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 7197 случаев;
Волынская область — 9199 случаев;
Днепропетровская область — 7994 случая;
Донецкая область — 5118 случаев;
Житомирская область — 7457 случаев;
Закарпатская область — 10473 случая;
Запорожская область — 5007 случаев;
Ивано-Франковская область — 14693 случая;
Кировоградская область — 1234 случая;
Киев — 25896 случаев;
Киевская область — 10490 случаев;
Львовская область — 21923 случая;
Луганская область — 1480 случаев;
Николаевская область — 4154 случая;
Одесская область — 15704 случая;
Полтавская область — 3685 случаев;
Ровенская область — 13798 случаев;
Сумская область — 6197 случаев;
Тернопольская область — 14979 случаев;
Харьковская область — 22712 случаев;
Херсонская область — 1636 случаев;
Хмельницкая область — 7732 случая;
Черновицкая область — 15757 случаев;
Черкасская область — 5153 случая;
Черниговская область — 5066 случаев.
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