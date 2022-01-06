Статистика COVID-19 в Украине на утро 27 августа

В Украине за минувшие сутки выявили почти две тысячи новых случаев коронавируса. Таким образом общее число заразившихся в стране превысило 112 тысяч. Такие данные по состоянию на утро четверга, 27 августа, содержит электронная карта СНБО.
За последние сутки в стране умерло 49 пациентов с COVID-19, еще 763 выздоровели.
Так, из 112 059 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 974 инфицированных, что выше, чем сутками ранее, когда было зафиксировано 1 670 инфицированных.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 403 человек, из них 49 - за последние сутки. Выздоровели 54 217, в том числе 763 за последние сутки.
Больше всего заражений в Киевской, Харьковской, Одесской и Львовской областях.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3736 случаев;
Волынская область - 5268 случаев;
Днепропетровская область - 2095 случаев;
Донецкая область - 1278 случаев;
Житомирская область - 2998 случаев;
Закарпатская область - 7225 случаев;
Запорожская область - 1454 случая;
Ивано-Франковская область - 8485 случаев;
Кировоградская область - 780 случаев;
г. Киев - 12468 случаев;
Киевская область - 5305 случаев;
Львовская область - 13 763 случая;
Луганская область - 264 случая;
Николаевская область - 1040 случаев;
Одесская область - 6537 случаев;
Полтавская область - 695 случаев;
Ровенская область - 8818 случаев;
Сумская область - 1302 случая;
Тернопольская область - 5245 случаев;
Харьковская область - 8202 случая;
Херсонская область - 363 случая;
Хмельницкая область - 2102 случая;
Черновицкая область - 9700 случаев;
Черкасская область - 1318 случаев;
Черниговская область - 1618 случаев.
Напомним, по последним данным, в мире зафиксировали более 24,3 миллиона случаев коронавируса, из них 61 424 человека находятся в серьезном или критическом состоянии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии