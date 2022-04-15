Статистика COVID-19 в Украине: более 12 тысяч новых случаев

09:39 22 ноября Киев, Украина

Вся страна следит за сводками с фронта борьбы с пандемией коронавируса. Сегодня, 22 ноября, из утреннего сообщения в Facebook министра здравоохранения Украины Максима Степанова стало известно, что в Украине за минувшие сутки было выявлено 12 079 человек, которые заражены коронавирусом COVID-19.

"В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки – госпитализировано – 1 134 человека; летальных случаев – 138; выздоровели – 4 604 человека", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии достигло 624 744 человека, 10 951 человек – умер от COVID-19, выздоровели – 286 917 человек.

Количество случаев коронавируса в регионах Украины: Винницкая область - 15314 (+150) Волынская - 21456 (+325) Днепропетровская - 28561 (+1 017) Донецкая - 20026 (+341) Житомирская - 26 154 (+490) Закарпатская - 21 368 (+203) Запорожская - 23800 (+765) Ивано-Франковская - 31859 (+554) Киев - 59006 (+1 199) Киевская - 30342 (+962) Кировоградская - 4258 (+116) Луганская - 5666 (+49) Львовская - 40879 (+463) Николаевская - 14957 (+350) Одесская область - 37365 (+638) Полтавская - 18243 (+301) Ровенская - 27912 (+373) Сумская - 22612 (+779) Тернопольская - 25566 (+307) Харьковская - 51398 (+614) Херсонская - 8549 (+190) Хмельницкая - 26227 (+407) Черкасская - 17 748 (+599) Черновицкая - 31 034 (+398) Черниговская - 14 444 (+489)

Напомним, 21 ноября в Украине был зафиксирован антирекорд в 14 580 новых случаев коронавирусной болезни. Тогда сообщалось о 215 летальных случаях и 7 989 выздоровевших.

Также в Минздраве назвали предел возможностей медсистемы Украины в условиях пандемии.