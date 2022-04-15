Статистика COVID-19 в Украине: более 12 тысяч новых случаев

Вся страна следит за сводками с фронта борьбы с пандемией коронавируса. Сегодня, 22 ноября, из утреннего сообщения в Facebook министра здравоохранения Украины Максима Степанова стало известно, что в Украине за минувшие сутки было выявлено 12 079 человек, которые заражены коронавирусом COVID-19.
"В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки – госпитализировано – 1 134 человека; летальных случаев – 138; выздоровели – 4 604 человека", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии достигло 624 744 человека, 10 951 человек – умер от COVID-19, выздоровели – 286 917 человек.
Количество случаев коронавируса в регионах Украины:
Винницкая область - 15314 (+150)
Волынская - 21456 (+325)
Днепропетровская - 28561 (+1 017)
Донецкая - 20026 (+341)
Житомирская - 26 154 (+490)
Закарпатская - 21 368 (+203)
Запорожская - 23800 (+765)
Ивано-Франковская - 31859 (+554)
Киев - 59006 (+1 199)
Киевская - 30342 (+962)
Кировоградская - 4258 (+116)
Луганская - 5666 (+49)
Львовская - 40879 (+463)
Николаевская - 14957 (+350)
Одесская область - 37365 (+638)
Полтавская - 18243 (+301)
Ровенская - 27912 (+373)
Сумская - 22612 (+779)
Тернопольская - 25566 (+307)
Харьковская - 51398 (+614)
Херсонская - 8549 (+190)
Хмельницкая - 26227 (+407)
Черкасская - 17 748 (+599)
Черновицкая - 31 034 (+398)
Черниговская - 14 444 (+489)
Напомним, 21 ноября в Украине был зафиксирован антирекорд в 14 580 новых случаев коронавирусной болезни. Тогда сообщалось о 215 летальных случаях и 7 989 выздоровевших.
Также в Минздраве назвали предел возможностей медсистемы Украины в условиях пандемии.
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