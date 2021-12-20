Статистика COVID-19: в Украине 11,2 тысячи новых случаев

На утро 31 марта в Украине зафиксировано 11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 6405 человек.
Также за минувшие сутки:
🔸госпитализированы - 5558 человек;
🔸летальных случаев - 407;
🔸выздоровели - 6405 человек;
🔸осуществлено тестирований за сутки - 139 224 (в том числе методом ПЦР - 61 839, методом ИФА - 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55 401).
Также за минувшие сутки:
🔸госпитализированы - 5558 человек;
🔸летальных случаев - 407;
🔸выздоровели - 6405 человек;
🔸осуществлено тестирований за сутки - 139 224 (в том числе методом ПЦР - 61 839, методом ИФА - 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55 401).
За все время пандемии в Украине:
🔹заболело - 1 674 168 человек;
🔹выздоровели - 1 313 481 человек;
🔹летальных исходов - 32 825;
🔹проведено ПЦР-тестов - 8 120 102.
В частности, за минувшие сутки заболели 491 ребенок и 335 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
При этом за прошедшие сутки 18 668 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом прививки. В общем 231 566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 30 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 378 242 человека.
🔹заболело - 1 674 168 человек;
🔹выздоровели - 1 313 481 человек;
🔹летальных исходов - 32 825;
🔹проведено ПЦР-тестов - 8 120 102.
В частности, за минувшие сутки заболели 491 ребенок и 335 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
При этом за прошедшие сутки 18 668 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 168 мобильными бригадами по иммунизации и 771 пунктом прививки. В общем 231 566 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 30 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 378 242 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- Киев - 1100 случаев / 1720 прививок;
- Винницкая область - 439 случаев / 860 прививок;
- Волынская область - 254 случая / 640 прививок;
- Днепропетровская область - 209 случаев / 1510 прививок;
- Донецкая область - 705 случаев / 420 прививок;
- Житомирская область - 434 случая / 970 прививок;
- Закарпатская область - 370 случаев / 630 прививок;
- Запорожская область - 737 случаев / 900 прививок;
- Ивано-Франковская область - 225 случаев / 878 прививок;
- Киевская область - 430 случаев / 820 прививок;
- Кировоградская область - 118 случаев / 520 прививок;
- Луганская область - 213 случаев / 450 прививок;
- Львовская область - 833 случая / 1160 прививок;
- Николаевская область - 247 случаев / 850 прививок;
- Одесская область - 1012 случаев / 530 прививок;
- Полтавская область - 293 случая / 1050 прививок;
- Ровенская область - 591 случай / 630 прививок;
- Сумская область - 487 случаев / 680 прививок;
- Тернопольская область - 202 случая / 560 прививок;
- Харьковская область - 906 случаев / 550 прививок;
- Херсонская область - 146 случаев / 200 прививок;
- Хмельницкая область - 664 случая / 590 прививок;
- Черкасская область - 374 случая / 970 прививок;
- Черновицкая область - 211 случаев / 220 прививок;
- Черниговская область - 26 случаев / 360 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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