Стало известно, почему у некоторых людей COVID-19 протекает бессимптомно

Ученым удалось обнаружить генетическую связь, объясняющую, почему некоторые люди заражаются COVID, но не болеют.
Об этом пишет Science Daily.
Исследователи из Ньюкаслского университета в Великобритании считают, что ответ на этот вопрос скрывается в генетике. В частности, они утверждают, что ген HLA-DRB1*04:0 встречается у людей с бессимптомным течением коронавируса. А именно он отвечает за непринятие инфекции.
В эксперименте принимали участие 49 пациентов с тяжелым течением COVID-19 и 69 - у которых заболевание протекало в "скрытой" форме.
Кроме этого, стало известно, что указанный ген подвластен широте и долготе. Таким образом, он может быть у населения Северной и Западной Европы.
Однако, эксперты подчеркивают, что бессимптомный COVID-19 может заражать других людей.
Исследователи из Ньюкаслского университета в Великобритании считают, что ответ на этот вопрос скрывается в генетике. В частности, они утверждают, что ген HLA-DRB1*04:0 встречается у людей с бессимптомным течением коронавируса. А именно он отвечает за непринятие инфекции.
В эксперименте принимали участие 49 пациентов с тяжелым течением COVID-19 и 69 - у которых заболевание протекало в "скрытой" форме.
Кроме этого, стало известно, что указанный ген подвластен широте и долготе. Таким образом, он может быть у населения Северной и Западной Европы.
Однако, эксперты подчеркивают, что бессимптомный COVID-19 может заражать других людей.
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