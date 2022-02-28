Стало известно, когда украинцы смогут получить вакцину от коронавируса

Украинцы получат вакцину от коронавируса не раньше второй половины 2021 года.
Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.
В первую очередь вакцину должны получить медработники, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. "Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах — членах COVAX — начиная со второй половины 2021 для групп высокого риска", — отметил он.
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