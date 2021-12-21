США ждут «трудные недели» из-за Омикрона

Директор Нацинститутов здоровья США Фрэнсис Коллинз заявил, что страну ждут "несколько непростых недель" и тяжелая борьба против штамма "Омикрон".
С таким заявлением Коллинз выступил на шоу Fox News Sunday, перед выходом на пенсию.
Коллинз заявил, что он "очень разочарован" тем, что 50 миллионов американцев, имеющих право на вакцинацию, еще ее не получили.
Д-р Энтони Фаучи, главный инфекционист страны и главный советник президента Джо Байдена по медицинским вопросам, в выступлении на CNN призвал американцев вакцинироваться, а также носить маски: "Если вы хотите оптимальной защиты, получите дополнительную прививку".
Фаучи добавил, что быстрый рост случаев коронавируса может вызвать нехватку больничных мест в некоторых регионах страны.
Во вторник Байден планирует объявить план правительственных мер на случай резкого роста заражений.
Из-за роста случаев в США некоторые университеты перешли или планируют перейти на дистанционное обучение, включая Гарвард, объявивший о дистанционном обучении по меньшей мере на первые три недели января.
В Европе рост числа случаев заставил правительства обратиться к ограничениям, подобным тем, которые вводились в первые недели 2020 года.
"Нидерланды снова закрываются", - заявил премьер-министр Марк Рютте в пятницу. С субботы в стране ввели запрет на работу магазинов, кроме продажи жизненно важных товаров, количество гостей не может быть более двух человек в одном домохозяйстве и четыре человека на праздники.
Школы закрываются до 9 января.
Германия объявила Британию вызывающим беспокойство регионом из-за роста случаев заражений на "Омикрон".
Ученые предупреждают, что британское правительство должно делать больше, чтобы предотвратить госпитализации. Из-за нового штамма количество заражений в Британии приближается к пиковым значениям начала 2021 года.
Коллинз заявил, что он "очень разочарован" тем, что 50 миллионов американцев, имеющих право на вакцинацию, еще ее не получили.
Д-р Энтони Фаучи, главный инфекционист страны и главный советник президента Джо Байдена по медицинским вопросам, в выступлении на CNN призвал американцев вакцинироваться, а также носить маски: "Если вы хотите оптимальной защиты, получите дополнительную прививку".
Фаучи добавил, что быстрый рост случаев коронавируса может вызвать нехватку больничных мест в некоторых регионах страны.
Во вторник Байден планирует объявить план правительственных мер на случай резкого роста заражений.
Из-за роста случаев в США некоторые университеты перешли или планируют перейти на дистанционное обучение, включая Гарвард, объявивший о дистанционном обучении по меньшей мере на первые три недели января.
В Европе рост числа случаев заставил правительства обратиться к ограничениям, подобным тем, которые вводились в первые недели 2020 года.
"Нидерланды снова закрываются", - заявил премьер-министр Марк Рютте в пятницу. С субботы в стране ввели запрет на работу магазинов, кроме продажи жизненно важных товаров, количество гостей не может быть более двух человек в одном домохозяйстве и четыре человека на праздники.
Школы закрываются до 9 января.
Германия объявила Британию вызывающим беспокойство регионом из-за роста случаев заражений на "Омикрон".
Ученые предупреждают, что британское правительство должно делать больше, чтобы предотвратить госпитализации. Из-за нового штамма количество заражений в Британии приближается к пиковым значениям начала 2021 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии