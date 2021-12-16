США закупит 100 млн доз вакцин от COVID-19

11:48 23 Июль Киев, Украина

Власти США оформили заказ на приобретение огромной партии вакцин от коронавирусной инфекции для предотвращения распространения заболевания в стране.

Ожидается закупка 100 млн доз вакцины от коронавируса у немецкого производителя BioNTtech и американского Pfizer. Об этом сообщается на сайте BioNTech.

Сумма первоначального заказа Вашингтона составляет $1,95 млрд. При этом на сайте компании отмечается, что США могут получить до 500 млн дополнительных доз вакцины.

Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году — более 1,3 млрд доз.

В мире зарегистрировано более 15 млн случаев коронавируса, умерли более 600 тыс. человек.