США: вакцины от коронавируса вышли на финальный этап испытаний

09:19 22 Июль Киев, Украина

Дональд Трамп рассказал о том, что две вакцины от COVID-19 вышли на завершающий этап испытаний и в случае их успешного завершения в скором времени могут поступить в производство. Кроме того, еще 4 образца вакцин выйдут на финальную стадию клинических испытаний через несколько недель.

"В конечном счете наша цель — не просто справиться с пандемией, но положить ей конец. Мы хотим избавиться от нее как можно скорее. Создание вакцины остается нашим приоритетом", — заметил американский лидер.

По словам президента, в США уже налажено массовое производство всех основных потенциальных вакцин, так что первая из них, которая будет одобрена, "станет доступна немедленно". После этого к распределению вакцин должен будет подключиться Пентагон, который, как обещает Трамп, сделает это "в рекордные сроки".

"Две потенциальные вакцины выходят на финальную стадию клинических испытаний в этом месяце, еще четыре вакцины выйдут на финальную стадию испытаний в последующие несколько недель", —добавил Трамп.

На вопрос о готовности американских властей сотрудничать с Пекином и использовать китайскую вакцину, если она будет создана быстрее американской, Дональд Трамп ответил: «Мы готовы работать с кем угодно, кто поможет нам достичь хороших результатов».