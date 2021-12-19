В США вакцину от КВИ массово испытывают на людях

13:46 28 Июль Киев, Украина

В США начались испытания вакцины коронавируса на многотысячных группах добровольцев. Уже готовы к прививке 30 тыс. человек. Это заключительный этап тестирования препарата.

Фармакологическая компания Moderna в США приступила к последней, третьей стадии клинических испытаний вакцины mRNA-1273. Вакцину планируют применить против нового коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Это самое масштабное в мире по охвату клиническое испытание вакцины от коронавируса. В нем примут участие 30 тысяч добровольцев.

По данным компании, правительство США выделило ей дополнительные 472 миллиона долларов на разработку вакцины. Весной, в апреле, Moderna уже получила на эти цели 483 миллиона.

Ранее сообщалось, что Индия начала тестировать вакцину от COVID-19 на людях.