США утверждают об искусственном происхождении коронавируса, КНР отрицает информацию

Разведка США предположила, что коронавирус был создан искусственно, основываясь на полученной информации о том, что трое ученых из КНР болели со всеми симптомами COVID-19 еще до появления информации о вирусе.
Об этом свидетельствуют данные секретного отчета разведки США, которые оказались в распоряжении The Wall Street Journal.
Издание пишет, что, по этим данным, ученые из Уханя работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре 2019 года они обратились к врачам с симптомами, которые одновременно были похожи и на признаки COVID-19, и на обычную сезонную ОРВИ.
Данные о том, что сотрудники уханьской лаборатории незадолго до начала пандемии жаловались на похожие на COVID-19 симптомы, появлялась и раньше. Однако не было деталей и уточнений о числе заболевших ученых. Эти сведения появились в преддверии очередного заседания Всемирной организации здравоохранения на тему дальнейшего расследования происхождения инфекции.
СМИ также цитируют слова Дэвида Ашера. В Госдепартаменте во время президентства Дональда Трампа Ашер возглавлял специальную группу по изучению происхождения COVID-19.
Издание пишет, что, по этим данным, ученые из Уханя работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре 2019 года они обратились к врачам с симптомами, которые одновременно были похожи и на признаки COVID-19, и на обычную сезонную ОРВИ.
Данные о том, что сотрудники уханьской лаборатории незадолго до начала пандемии жаловались на похожие на COVID-19 симптомы, появлялась и раньше. Однако не было деталей и уточнений о числе заболевших ученых. Эти сведения появились в преддверии очередного заседания Всемирной организации здравоохранения на тему дальнейшего расследования происхождения инфекции.
СМИ также цитируют слова Дэвида Ашера. В Госдепартаменте во время президентства Дональда Трампа Ашер возглавлял специальную группу по изучению происхождения COVID-19.
В свою очередь власти КНР заявили о неправдивости информации о заболевании.
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщение американской газеты The Wall Street Journal о том, что трое китайских ученых из института вирусологии в Ухане тяжело болели со всеми симптомами коронавирусной болезни в ноябре 2019 года - еще до появления информации о COVID-19.
По словам китайского дипломата, ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.
Он также добавил, что новость газеты The Wall Street Journal полностью неправдива. В свою очередь, глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин отметил, что эти утверждения об искусственном происхождении COVID-19 в лаборатории Уханя безосновательны.
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