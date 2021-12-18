США: Российские спецслужбы являются заказчиками фейков в отношении нероссийских ковид-вакцин

20:27 12 Март Киев, Украина

Российские спецслужбы стали инициаторами фейковой информации относительно западных ковид-вакцин.



Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 марта.

"Досадно, что четыре российских онлайн-платформы, связанные с российскими спецслужбами, были замечены в распространении дезинформации в отношении нероссийских вакцин (включая вакцины, производимые Pfizer и Moderna). Прибегая к таким действиям, Россия безответственно подрывает глобальную доверие к вакцине и здоровье людей во всем мире, распространяя дезинформацию относительно вакцин, чья безопасность и эффективность была научно подтверждена", - заявила она.

Остриен отметила, что Соединенные Штаты разделяют цель более широкого распространения безопасных и эффективных вакцин на территории региона ОБСЕ и во всем мире.



Дипломат отметила, что именно по этой причине США выделили 2 млрд долларов на нужды Глобальной инициативы Gavi COVAX и планируют выделить Gavi до 2022 года еще около 2 млрд для вакцинации людей во всем мире от коронавируса.