США: Российские спецслужбы являются заказчиками фейков в отношении нероссийских ковид-вакцин

Российские спецслужбы стали инициаторами фейковой информации относительно западных ковид-вакцин.
Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 марта.
Остриен отметила, что Соединенные Штаты разделяют цель более широкого распространения безопасных и эффективных вакцин на территории региона ОБСЕ и во всем мире.
Дипломат отметила, что именно по этой причине США выделили 2 млрд долларов на нужды Глобальной инициативы Gavi COVAX и планируют выделить Gavi до 2022 года еще около 2 млрд для вакцинации людей во всем мире от коронавируса.
Дипломат отметила, что именно по этой причине США выделили 2 млрд долларов на нужды Глобальной инициативы Gavi COVAX и планируют выделить Gavi до 2022 года еще около 2 млрд для вакцинации людей во всем мире от коронавируса.
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