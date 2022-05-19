США по-прежнему остаются лидерами: на сегодня насчитывают более 17 млн случаев коронавируса

Согласно данным исследовательского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 17 декабря, в Штатах коронавирусом заразилось более 17 млн человек.
С начала пандемии в США коронавирусом заразились 17 000 408 человек. Лидирует по числу инфицированных штат Калифорния (1 715 422 случая), далее идут Техас (1 534 831), Флорида (1 155 335), Иллинойс (870 600) и Нью-Йорк (804 555). Из-за коронавируса в Соединенных Штатах всего умерло 307 770 человек.
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