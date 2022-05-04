США поддерживают Минздрав Украины в отказе от российской вакцины и обещают предоставить свою

Аргументировав нахождение Украины в состоянии черезвычайной ситуации в связи с военными действиями на Донбассе, Максим Степанов попросил у США предоставить Украине вакцину вне общей очереди.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, Степанов во время телефонного разговора с Квин попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях" в связи с продолжающимся военным конфликтом на востоке страны.
Квин отметила, сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Также ее команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.
В пресс-службе Минздрава напоминают, что на прошлой неделе Степанов сообщал о подписании технических документов с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин против COVID-19 в Украину.
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