США поддерживают Минздрав Украины в отказе от российской вакцины и обещают предоставить свою

07:00 08 декабря Киев, Украина

Аргументировав нахождение Украины в состоянии черезвычайной ситуации в связи с военными действиями на Донбассе, Максим Степанов попросил у США предоставить Украине вакцину вне общей очереди.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как сообщается, Степанов во время телефонного разговора с Квин попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях" в связи с продолжающимся военным конфликтом на востоке страны.

"В ближайшие две недели мы подпишем договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", - подчеркнул Степанов.

Квин отметила, сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки. Также ее команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.

"Мы поддерживаем официальную позицию МЗ Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки ", - отметила Кристина Квин

В пресс-службе Минздрава напоминают, что на прошлой неделе Степанов сообщал о подписании технических документов с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин против COVID-19 в Украину.