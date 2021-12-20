Средства защиты от коронавируса негативно влияют на природу

Пресс-служба ООН заявила, что природа страдает от мусора, образовавшегося из масок и других средств индивидуальной защиты.
В ООН заявили об увеличении загрязнения окружающей среды средствами защиты от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Загрязнение планеты пластиком было масштабным еще и до начала пандемии, однако сейчас, из-за увеличения спроса на предметы личной защиты, ситуация ухудшилась.
В ООН отмечают, что около 75% пластика от пандемии коронавируса, скорее всего, станут отходами, которые будут засорять свалки и моря.
ООН призывает страны отказываться от использования пластика или переходить на нетоксичные и биоразлагаемые заменители.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии