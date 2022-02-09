Среди стран Европы Украина занимает 8 место по суточному приросту ковид-больных

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, за минувший понедельник в мире зафиксировано 535 371 новых случаев инфицирования коронавирусом.
С начала пандемии в мире заразилось 164 279 345 человек.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 404 457 человек, из них 10 733 за минувшие сутки.
С начала пандемии в мире заразилось 164 279 345 человек.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 404 457 человек, из них 10 733 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 143 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 15-ю и 5-ю позицию соответственно.
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