Среди стран Европы Украина занимает 8 место по суточному приросту ковид-больных

09:22 18 Май Киев, Украина





С начала пандемии в мире заразилось 164 279 345 человек.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 404 457 человек, из них 10 733 за минувшие сутки. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , за минувший понедельник в мире зафиксировано 535 371 новых случаев инфицирования коронавирусом С начала пандемии в мире заразилось 164 279 345 человек.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 404 457 человек, из них 10 733 за минувшие сутки.





Побороли болезнь и вылечились 143 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.



Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 15-ю и 5-ю позицию соответственно.