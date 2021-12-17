Создана маска, убивающая коронавирус

15:30 28 Июль Киев, Украина

Ученые создали многоразовую супермаску, специальный раствор, которым пропитана ткань, способен нейтрализовать патоген. Свойства маски сохраняются до 50 стирок.

Об изобретении сообщил Институт молекулярной медицины в Лиссабоне в понедельник, 27 июля.

Идея принадлежит нескольким компаниям: производителю текстиля Adalberto, розничным сетям MO и Sonae Fashion и технологическому центру CITEVE, а также двум университетам - Институту молекулярной медицины и Государственному университету Миньо.

Маска получила название MOxATech и уже прошла сертификацию французского государственного агентства Générale des Entreprises. Ее планируют продавать в странах Евросоюза.

Ткань во время экспериментов погружали в раствор, содержащий некоторое количество патогена, а после контакта с материалом измеряли его жизнеспособность.

Ученые наблюдали снижение вирусной активности на 99% через час после контакта с тканью: соединение эффективно нейтрализовало почти все бактерии и грибки, попавшие на маску.