Создана маска, убивающая коронавирус

Ученые создали многоразовую супермаску, специальный раствор, которым пропитана ткань, способен нейтрализовать патоген. Свойства маски сохраняются до 50 стирок.
Об изобретении сообщил Институт молекулярной медицины в Лиссабоне в понедельник, 27 июля.
Идея принадлежит нескольким компаниям: производителю текстиля Adalberto, розничным сетям MO и Sonae Fashion и технологическому центру CITEVE, а также двум университетам - Институту молекулярной медицины и Государственному университету Миньо.
Маска получила название MOxATech и уже прошла сертификацию французского государственного агентства Générale des Entreprises. Ее планируют продавать в странах Евросоюза.
Ткань во время экспериментов погружали в раствор, содержащий некоторое количество патогена, а после контакта с материалом измеряли его жизнеспособность.
Ученые наблюдали снижение вирусной активности на 99% через час после контакта с тканью: соединение эффективно нейтрализовало почти все бактерии и грибки, попавшие на маску.
Об изобретении сообщил Институт молекулярной медицины в Лиссабоне в понедельник, 27 июля.
Идея принадлежит нескольким компаниям: производителю текстиля Adalberto, розничным сетям MO и Sonae Fashion и технологическому центру CITEVE, а также двум университетам - Институту молекулярной медицины и Государственному университету Миньо.
Маска получила название MOxATech и уже прошла сертификацию французского государственного агентства Générale des Entreprises. Ее планируют продавать в странах Евросоюза.
Ткань во время экспериментов погружали в раствор, содержащий некоторое количество патогена, а после контакта с материалом измеряли его жизнеспособность.
Ученые наблюдали снижение вирусной активности на 99% через час после контакта с тканью: соединение эффективно нейтрализовало почти все бактерии и грибки, попавшие на маску.
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