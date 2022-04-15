Совместная борьба с Covid-19: лидеры стран ЕС проведут видеоконференцию

10:01 19 ноября Киев, Украина

Сегодня, 19 ноября состоится вторая видеоконференция лидеров стран Евросоюза, по вопросу борьбы с пандемией. 
 
Отмечается, что главы европейских стран заявили о необходимости приумножения коллективных усилий в борьбе с Covid-19, сосредоточив внимание на тестировании и отслеживании, а также на вакцинах.

Кроме того, они выразили надежду, что скоро можно будет принять решение о деталях реализации пакета экономических мер, принятого в июле.
"Поскольку все мы осознаем, что, конечно, нужно продвигаться путем препятствования распространению вируса, но также ограничить потери в экономическом плане", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель.
Как сообщалось, в Европе продолжают ежедневно фиксировать тысячи случаев заражения коронавирусом. Поэтому власти некоторых европейских стран продолжают вводить ограничительные меры в связи с ускорением распространения инфекции.