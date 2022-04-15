Совместная борьба с Covid-19: лидеры стран ЕС проведут видеоконференцию

Сегодня, 19 ноября состоится вторая видеоконференция лидеров стран Евросоюза, по вопросу борьбы с пандемией.

"Поскольку все мы осознаем, что, конечно, нужно продвигаться путем препятствования распространению вируса, но также ограничить потери в экономическом плане", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель.