Совместная борьба с Covid-19: лидеры стран ЕС проведут видеоконференцию

Сегодня, 19 ноября состоится вторая видеоконференция лидеров стран Евросоюза, по вопросу борьбы с пандемией.
Отмечается, что главы европейских стран заявили о необходимости приумножения коллективных усилий в борьбе с Covid-19, сосредоточив внимание на тестировании и отслеживании, а также на вакцинах.
Кроме того, они выразили надежду, что скоро можно будет принять решение о деталях реализации пакета экономических мер, принятого в июле.
Кроме того, они выразили надежду, что скоро можно будет принять решение о деталях реализации пакета экономических мер, принятого в июле.
Как сообщалось, в Европе продолжают ежедневно фиксировать тысячи случаев заражения коронавирусом. Поэтому власти некоторых европейских стран продолжают вводить ограничительные меры в связи с ускорением распространения инфекции.
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