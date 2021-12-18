Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

18:49 27 Июль Киев, Украина





Эту новость сообщают СМИ США со ссылкой на чиновника американской администрации. Роберт О'Брайен стал самым высокопоставленным должностным лицом администрации Трампа , заболевшим коронавирусом. Представители администрации заявили, что не видят в сложившейся ситуации риска для главы государства.Эту новость сообщают СМИ США со ссылкой на чиновника американской администрации.

"Один из собеседников отметил, что О'Брайен отсутствовал на работе с конца прошлой недели. О'Брайен заразился коронавирусом после семейного события и самоизолировался дома, в то же время продолжая работать в Совете национальной безопасности и выполняя большую часть своей работы по телефону".

Сотрудники отдела коммуникаций Белого дома пока не прокомментировали эту информацию, и неизвестно, сколько личных контактов он за последнее время имел с президентом.



Людей из окружения президента США регулярно тестируют на коронавирус.