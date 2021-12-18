Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

Роберт О'Брайен стал самым высокопоставленным должностным лицом администрации Трампа, заболевшим коронавирусом. Представители администрации заявили, что не видят в сложившейся ситуации риска для главы государства.
Эту новость сообщают СМИ США со ссылкой на чиновника американской администрации.
Эту новость сообщают СМИ США со ссылкой на чиновника американской администрации.
Сотрудники отдела коммуникаций Белого дома пока не прокомментировали эту информацию, и неизвестно, сколько личных контактов он за последнее время имел с президентом.
Людей из окружения президента США регулярно тестируют на коронавирус.
Людей из окружения президента США регулярно тестируют на коронавирус.
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