Совет нацбезопасности назвал сроки вакцинации украинцев от Covid-19

21:25 23 ноября Киев, Украина

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко сообщил, что вакцинация населения Украины от COVID-19 может быть проведена уже к концу 2021 года. 

Он подчеркнул, что к процессу нужно хорошо подготовиться. По словам Комиссаренко, каждая страна в мире заинтересована, чтобы вакцинировались люди во всех остальных государствах. Чтобы массовое вакцинирование прошло успешно в Украине, нужно провести пропаганду вакцинации от коронавируса.
"Перед нами стоят задачи – сначала обеспечить самой вакциной. Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем вакцинировать всю страну до конца следующего года", – заявил он.
Представитель СНБО констатировал, что и в Украине, и в мире много людей, которые выступают против вакцинации.