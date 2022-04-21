Совет нацбезопасности назвал сроки вакцинации украинцев от Covid-19

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко сообщил, что вакцинация населения Украины от COVID-19 может быть проведена уже к концу 2021 года.
Он подчеркнул, что к процессу нужно хорошо подготовиться. По словам Комиссаренко, каждая страна в мире заинтересована, чтобы вакцинировались люди во всех остальных государствах. Чтобы массовое вакцинирование прошло успешно в Украине, нужно провести пропаганду вакцинации от коронавируса.
Он подчеркнул, что к процессу нужно хорошо подготовиться. По словам Комиссаренко, каждая страна в мире заинтересована, чтобы вакцинировались люди во всех остальных государствах. Чтобы массовое вакцинирование прошло успешно в Украине, нужно провести пропаганду вакцинации от коронавируса.
Представитель СНБО констатировал, что и в Украине, и в мире много людей, которые выступают против вакцинации.
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