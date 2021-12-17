Снижение суточного показателя заболеваемости. Надолго?

09:31 14 Март Киев, Украина

В Украине за сутки заметно снизился показатель числа новых заболеваний коронавирусом. Опираясь на предыдущую практику, хочется спросить: а надолго? По информации, которую предоставил сегодня утром министр здравоохранения Максим Степанов, в течение субботы выявили 9012 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки от COVID-19 скончались 145 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Статистика коронавируса в Украине по областям:

Киев - 439 случаев;

Винницкая область - 634 случая;

Волынская область - 150 случаев;

Днепропетровская область - 660 случаев;

Донецкая область - 346 случаев;

Житомирская область - 923 случая;

Закарпатская - 311 случаев;

Запорожская область - 114 случаев;

Ивано-Франковская область - 461 случай;

Киевская область - 552 случая;

Кировоградская область - 56 случаев;

Луганская область - 27 случаев;

Львовская область - 590 случаев;

Николаевская область - 344 случая;

Одесская область - 485 случаев;

Полтавская область - 105 случаев;

Ровенская область - 155 случаев;

Сумская область - 309 случаев;

Тернопольская область - 365 случаев;

Харьковская область - 569 случаев;

Херсонская область - 71 случай;

Хмельницкая область - 533 случая;

Черкасская область - 142 случая;

Черновицкая область - 477 случаев;

Черниговская область - 194 случая.

Из 9012 заражений - 491 ребенок и 193 медработника. Также за сутки были госпитализированы - 4216 человек, 145 зараженных умерли, выздоровели - 2743 человека.

За все время пандемии в Украине заболело уже 1 460 756 человек летальных случаев - 28 303.

Накануне Минздрав обновил список карантинных зон. В красной зоне на данный момент четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.