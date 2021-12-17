Снижение суточного показателя заболеваемости. Надолго?

В Украине за сутки заметно снизился показатель числа новых заболеваний коронавирусом. Опираясь на предыдущую практику, хочется спросить: а надолго? По информации, которую предоставил сегодня утром министр здравоохранения Максим Степанов, в течение субботы выявили 9012 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки от COVID-19 скончались 145 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
Статистика коронавируса в Украине по областям:
- Киев - 439 случаев;
- Винницкая область - 634 случая;
- Волынская область - 150 случаев;
- Днепропетровская область - 660 случаев;
- Донецкая область - 346 случаев;
- Житомирская область - 923 случая;
- Закарпатская - 311 случаев;
- Запорожская область - 114 случаев;
- Ивано-Франковская область - 461 случай;
- Киевская область - 552 случая;
- Кировоградская область - 56 случаев;
- Луганская область - 27 случаев;
- Львовская область - 590 случаев;
- Николаевская область - 344 случая;
- Одесская область - 485 случаев;
- Полтавская область - 105 случаев;
- Ровенская область - 155 случаев;
- Сумская область - 309 случаев;
- Тернопольская область - 365 случаев;
- Харьковская область - 569 случаев;
- Херсонская область - 71 случай;
- Хмельницкая область - 533 случая;
- Черкасская область - 142 случая;
- Черновицкая область - 477 случаев;
- Черниговская область - 194 случая.
Из 9012 заражений - 491 ребенок и 193 медработника. Также за сутки были госпитализированы - 4216 человек, 145 зараженных умерли, выздоровели - 2743 человека.
За все время пандемии в Украине заболело уже 1 460 756 человек летальных случаев - 28 303.
Накануне Минздрав обновил список карантинных зон. В красной зоне на данный момент четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии