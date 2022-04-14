Смертность от COVID упала до рекордных показателей

Пандемия коронавируса в мире еще не закончилась и необходимо сохранять бдительность.
Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает в четверг, 14 апреля Интерфакс Украина со ссылкой на западные СМИ.
"Ситуация с пандемией COVID-19 далека от завершения. Сейчас не время ослаблять бдительность", - заявил глава чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Хуссена, отметив, что комитет пришел к такому выводу единогласно.
Он подчеркнул, что вирус все еще активно распространяется и эволюционирует "непредсказуемым образом". По его словам, "всегда проще объявить пандемию, чем отменить ее".
При этом ранее в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на прошедшей неделе специалисты зафиксировали рекордно низкие показатели смертности среди людей с коронавирусом.
"По поводу COVID-19 есть хорошие новости. На прошлой неделе зарегистрировали самое низкое - с самого начала пандемии - количество смертей от COVID-19 ", - сказал Гебрейесус на брифинге.
Согласно еженедельному эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю упала на 24%, смертность - на 18%. В бюллетене также уточняется, что к этим тенденциям следует относиться с осторожностью, так как в нескольких странах меняется стратегия по тестированию на наличие вируса, из-за чего проводится меньше тестов и выявляется меньше случаев заражения.
"Ситуация с пандемией COVID-19 далека от завершения. Сейчас не время ослаблять бдительность", - заявил глава чрезвычайного комитета ВОЗ Дидье Хуссена, отметив, что комитет пришел к такому выводу единогласно.
Он подчеркнул, что вирус все еще активно распространяется и эволюционирует "непредсказуемым образом". По его словам, "всегда проще объявить пандемию, чем отменить ее".
При этом ранее в среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на прошедшей неделе специалисты зафиксировали рекордно низкие показатели смертности среди людей с коронавирусом.
"По поводу COVID-19 есть хорошие новости. На прошлой неделе зарегистрировали самое низкое - с самого начала пандемии - количество смертей от COVID-19 ", - сказал Гебрейесус на брифинге.
Согласно еженедельному эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю упала на 24%, смертность - на 18%. В бюллетене также уточняется, что к этим тенденциям следует относиться с осторожностью, так как в нескольких странах меняется стратегия по тестированию на наличие вируса, из-за чего проводится меньше тестов и выявляется меньше случаев заражения.
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