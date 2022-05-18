Сколько украинцев повторно заболели COVID-19

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины количество украинцев повторно переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет только 0,25% от общего количества инфицированных с начала пандемии.
Как отметили в ЦОЗ, сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются.
Сообщается, что повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружен у 2161 человека. Из этого числа 12% — 250 человек — это медицинские работники. Эксперты отмечают, что пока нет научных обоснованных доказательств продолжительности иммунитета и уровня его напряженности, лучший способ предотвратить инфицирование — избегать воздействия вируса. То есть рекомендуется придерживаться простых правил:
— тщательно и часто мыть руки не менее 40 секунд, или же пользоваться антисептиками с содержанием спирта от 60%;
— не касаться лица, особенно глаз, рта, носа,
— не касаться лица, особенно глаз, рта, носа,
— соблюдать физическую дистанцию около 1 метра от других;
— носить маску в общественных местах, она должна закрывать нос и рот;
— кашлять и чихать в сгиб локтя или одноразовую салфетку;
— следить за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания, немедленно идти к врачу.
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