Сколько украинцев повторно заболели COVID-19

13:22 16 декабря Киев, Украина

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины количество украинцев повторно переболевших коронавирусной инфекцией COVID - 19 составляет только 0 , 25 % от общего количества инфицированных с начала пандемии .





Как отметили в ЦОЗ, сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются.

Сообщается, что повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружен у 2161 человека. Из этого числа 12% — 250 человек — это медицинские работники. Эксперты отмечают, что пока нет научных обоснованных доказательств продолжительности иммунитета и уровня его напряженности, лучший способ предотвратить инфицирование — избегать воздействия вируса. То есть рекомендуется придерживаться простых правил:

— тщательно и часто мыть руки не менее 40 секунд, или же пользоваться антисептиками с содержанием спирта от 60%;

— не касаться лица, особенно глаз, рта, носа,

— соблюдать физическую дистанцию около 1 метра от других;

— носить маску в общественных местах, она должна закрывать нос и рот;

— кашлять и чихать в сгиб локтя или одноразовую салфетку;

— следить за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания, немедленно идти к врачу.