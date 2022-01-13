Сколько учебных заведений и где ушли на карантин

13:51 09 Сентябрь Киев, Украина

Распространение коронавируса заставляет массово закрываться учебные заведения или работать в гибком режиме.

В нескольких областях учеников перевели на дистанционку, а некоторые школы организовали посменное обучение, а в некоторых – отправили на карантин отдельные классы.

Чернигов

В Чернигове школы частично перевели учеников на смешанную форму обучения. Нововведение коснулось 5-11 классов, сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета.



Ученики 1−4 классов среднеобразовательных школ будут учиться в обычном режиме.



Детей в каждом классе поделили на группы по 15 человек в каждой.



Созданные группы по очереди будут посещать школу. Первую неделю в школу ходит одна группа, а вторая в это время учится удаленно. Через неделю группы меняются.



Полтавская область

Школу в селе Покровская Богачка Хорольского района закрыли на карантин. Причиной стало то, что учительница пришла на работу с высокой температурой тела. Тест на коронавирус показал положительный результат. Теперь 34 работника и 177 учеников будут находится на дистанционном обучении до 14 сентября.

Николаевская область

Школы

Школа № 19 – на самоизоляции 1 класс

Школа № 29 – на самоизоляции 3

Школа №40 – на самоизоляции 1 класс

Школа №42 – на самоизоляции 2 класса

Школа №45 – на самоизоляции 6 классов

Школа № 46 – на самоизоляции 1 класс

Школа №42 – 2 больных детей

Школа №47 – на самоизоляции 2 класса

Школа №56 – на самоизоляции 1 класс

Детсады

Детсад № 71 – на самоизоляции 1 группа

Детсад № 95 – на самоизоляции 1 группа

Детсад № 117 - на самоизоляции 1 группа

Николаевский учебно-воспитательный комплекс для детей со сниженным зрением (дошкольное отделение) - на самоизоляции 1 группа

Вузы

ЧГУ им. Могилы – 1 больной студент

Хмельницкая область

В Хмельницкой области два учебных заведения приостановили работу из-за распространеня коронавируса. Об этом заявил первый замглавы Хмельницкой ОГА Роман Примуш на брифинге.



Примуш сообщил, что речь идет о Летичевском УВК №1, где у педагога выявили Covid-19, и Глушковецкой гимназии

Ярмолинецкого района. Ученики переведены на дистанционное обучение.

Львов

По одному классу во львовских школах "Джерельце" и №46 перевели на дистанционное обучение в связи с позитивными тестами у ассистента учителя и одного из учеников. Как сообщил и в пресс-службе Львовского горсовета, предварительно дистанционное обучение детей будет длится 14 дней.



На прошлой неделе на карантин во Львове закрыли два детских сада. По состоянию на 7 сентября детсады города посещают 39% от общего числа воспитанников.



Винницкая область

С начала следующей недели средние и старшие классы Павловской общеобразовательной школы (Калиновский район) будут учиться дистанционно. Предварительно это продлится до 11 сентября. Об этом сообщает сельский председатель Павловки Виктор Кособуцкий.

"С младшими классами определяемся. Ученики этих классов не контактируют с учителями старших классов. Никто из учителей младших классов не заболел. Если такая ситуация сохранится, то младшие классы будут учиться в обычном режиме", - добавил он.

Киевская область

В Киевской области по состоянию на 8 сентября 14 школ решили уйти на дистанционное обучение, а это 1547 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации Василий Володин.



Школы закрыты:

Ирпень - №15

Васильков - №1 и №2

Застугна

Буча - №5

Богуславская гимназия

Песковское УВО и др.

Киев

В столице на карантин ушли две школы, в которых у педагогов выявили коронавирусную инфекцию.