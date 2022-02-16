Скачок заболеваемости: в Украине выявили 2 608 новых случаев COVID-19

На утро 25 мая в Украине зафиксировано 2 608 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, это почти в два раза больше вчерашнего показателя, в больницы попали 854 человека.
Об этом сообщает Минздрава Украины.
За минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 854 человек;
🔹летальных случаев - 249;
🔹выздоровели - 17 504 человек;
🔹за сутки протестировано: методом ПЦР - 23 440 человек, методом ИФА - 12 650 человек, экспресс-тестами - 16 189 человек.
Об этом сообщает Минздрава Украины.
За минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 854 человек;
🔹летальных случаев - 249;
🔹выздоровели - 17 504 человек;
🔹за сутки протестировано: методом ПЦР - 23 440 человек, методом ИФА - 12 650 человек, экспресс-тестами - 16 189 человек.
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 186 463 лица;
🔸выздоровели - 1 975 064 лица;
🔸летальных исходов - 49 685;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 045 897.
Среди заболевших за минувшие сутки - 76 медработников.
🔸заболело - 2 186 463 лица;
🔸выздоровели - 1 975 064 лица;
🔸летальных исходов - 49 685;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 045 897.
Среди заболевших за минувшие сутки - 76 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев - 402 случая;
- Винницкая область - 47 случаев;
- Волынская область - 92 случая;
- Днепропетровская область - 168 случаев;
- Донецкая область - 75 случаев;
- Житомирская область - 33 случая;
- Закарпатская область - 38 случаев;
- Запорожская область - 206 случаев;
- Ивано-Франковская область - 38 случаев;
- Киевская область - 170 случаев;
- Кировоградская область - 25 случаев;
- Луганская область - 56 случаев;
- Львовская область - 214 случаев;
- Николаевская область - 139 случаев;
- Одесская область - 75 случаев;
- Полтавская область - 112 случаев;
- Ровенская область - 138 случаев;
- Сумская область - 32 случая;
- Тернопольская область - 53 случая;
- Харьковская область - 153 случая;
- Херсонская область - 22 случая;
- Хмельницкая область - 118 случаев;
- Черкасская область - 106 случаев;
- Черновицкая область - 39 случаев;
- Черниговская область - 57 случаев.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии