Скачок заболеваемости: в Украине выявили 2 608 новых случаев COVID-19

09:11 25 Май Киев, Украина

На утро 25 мая в Украине зафиксировано 2 608 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, это почти в два раза больше вчерашнего показателя, в больницы попали 854 человека.

Об этом сообщает Минздрава Украины.

За минувшие сутки:

🔹госпитализировано - 854 человек;
🔹летальных случаев - 249;
🔹выздоровели - 17 504 человек;
🔹за сутки протестировано: методом ПЦР - 23 440 человек, методом ИФА - 12 650 человек, экспресс-тестами - 16 189 человек.
 
За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 2 186 463 лица;
🔸выздоровели - 1 975 064 лица;
🔸летальных исходов - 49 685;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 045 897.

Среди заболевших за минувшие сутки - 76 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
  • Киев - 402 случая;
  • Винницкая область - 47 случаев;
  • Волынская область - 92 случая;
  • Днепропетровская область - 168 случаев;
  • Донецкая область - 75 случаев;
  • Житомирская область - 33 случая;
  • Закарпатская область - 38 случаев;
  • Запорожская область - 206 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 38 случаев;
  • Киевская область - 170 случаев;
  • Кировоградская область - 25 случаев;
  • Луганская область - 56 случаев;
  • Львовская область - 214 случаев;
  • Николаевская область - 139 случаев;
  • Одесская область - 75 случаев;
  • Полтавская область - 112 случаев;
  • Ровенская область - 138 случаев;
  • Сумская область - 32 случая;
  • Тернопольская область - 53 случая;
  • Харьковская область - 153 случая;
  • Херсонская область - 22 случая;
  • Хмельницкая область - 118 случаев;
  • Черкасская область - 106 случаев;
  • Черновицкая область - 39 случаев;
  • Черниговская область - 57 случаев.