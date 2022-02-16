Скачок заболеваемости: в Украине выявили 2 608 новых случаев COVID-19

09:11 25 Май Киев, Украина





Об этом сообщает Минздрава Украины.



За минувшие сутки:



🔹госпитализировано - 854 человек;

🔹летальных случаев - 249;

🔹выздоровели - 17 504 человек;

🔹за сутки протестировано: методом ПЦР - 23 440 человек, методом ИФА - 12 650 человек, экспресс-тестами - 16 189 человек. На утро 25 мая в Украине зафиксировано 2 608 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, это почти в два раза больше вчерашнего показателя, в больницы попали 854 человека.Об этом сообщает Минздрава Украины.За минувшие сутки:🔹госпитализировано - 854 человек;🔹летальных случаев - 249;🔹выздоровели - 17 504 человек;🔹за сутки протестировано: методом ПЦР - 23 440 человек, методом ИФА - 12 650 человек, экспресс-тестами - 16 189 человек.

За все время пандемии в Украине:



🔸заболело - 2 186 463 лица;

🔸выздоровели - 1 975 064 лица;

🔸летальных исходов - 49 685;

🔸проведено ПЦР-тестов - 10 045 897.



Среди заболевших за минувшие сутки - 76 медработников.





Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки: