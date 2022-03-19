Скачок новых случаев COVID-19: коронавирус выявили у 835 украинцев

09:09 23 июня Киев, Украина

На утро 23 июня в Украине зарегистрировано 835 новых случаев COVID-19,  госпитализировано за сутки  - 419 человек.
 
Среди заболевших за минувшие сутки - 33 детей и 25 медработников.
 
Также за минувшие сутки:
🔸госпитализировано - 419 человек;
🔸летальных исходов - 70;
🔸выздоровели - 2292 человека;
🔸протестировано: методом ПЦР - 26 280 человек, методом ИФА - 8135 человек, экспресс-тестами - 13 782 человека.
 
За все время пандемии в Украине:
🔹заболело - 2 230 977 человек;
🔹выздоровели - 2 155 261 человек;
🔹летальных исходов - 52 123;
🔹проведено ПЦР-тестов - 10 717 176.


Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
  • Киев - 241
  • Винницкая область - 20
  • Волынская область - 13
  • Днепропетровская область - 36
  • Донецкая область - 51
  • Житомирская область - 17
  • Закарпатская область - 21
  • Запорожская область - 15
  • Ивано-Франковская область - 7
  • Киевская область - 38
  • Кировоградская область - 9
  • Луганская область - 23
  • Львовская область - 52
  • Николаевская область - 23
  • Одесская область - 30
  • Полтавская область - 35
  • Ровенская область - 38
  • Сумская область - 26
  • Тернопольская область - 4
  • Харьковская область - 26
  • Херсонская область - 9
  • Хмельницкая область - 26
  • Черкасская область - 41
  • Черновицкая область - 19
  • Черниговская область - 15.