Скачок новых случаев COVID-19: коронавирус выявили у 835 украинцев

09:09 23 июня Киев, Украина

На утро 23 июня в Украине зарегистрировано 835 новых случаев COVID-19 , госпитализировано за сутки - 419 человек.

Среди заболевших за минувшие сутки - 33 детей и 25 медработников.

Также за минувшие сутки:

🔸госпитализировано - 419 человек;

🔸летальных исходов - 70;

🔸выздоровели - 2292 человека;

🔸протестировано: методом ПЦР - 26 280 человек, методом ИФА - 8135 человек, экспресс-тестами - 13 782 человека.

За все время пандемии в Украине:

🔹заболело - 2 230 977 человек;

🔹выздоровели - 2 155 261 человек;

🔹летальных исходов - 52 123;

🔹проведено ПЦР-тестов - 10 717 176.







Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины: