Скачок новых случаев COVID-19: коронавирус выявили у 835 украинцев

На утро 23 июня в Украине зарегистрировано 835 новых случаев COVID-19, госпитализировано за сутки - 419 человек.
Среди заболевших за минувшие сутки - 33 детей и 25 медработников.
Также за минувшие сутки:
🔸госпитализировано - 419 человек;
🔸летальных исходов - 70;
🔸выздоровели - 2292 человека;
🔸протестировано: методом ПЦР - 26 280 человек, методом ИФА - 8135 человек, экспресс-тестами - 13 782 человека.
🔸госпитализировано - 419 человек;
🔸летальных исходов - 70;
🔸выздоровели - 2292 человека;
🔸протестировано: методом ПЦР - 26 280 человек, методом ИФА - 8135 человек, экспресс-тестами - 13 782 человека.
За все время пандемии в Украине:
🔹заболело - 2 230 977 человек;
🔹выздоровели - 2 155 261 человек;
🔹летальных исходов - 52 123;
🔹проведено ПЦР-тестов - 10 717 176.
🔹выздоровели - 2 155 261 человек;
🔹летальных исходов - 52 123;
🔹проведено ПЦР-тестов - 10 717 176.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев - 241
- Винницкая область - 20
- Волынская область - 13
- Днепропетровская область - 36
- Донецкая область - 51
- Житомирская область - 17
- Закарпатская область - 21
- Запорожская область - 15
- Ивано-Франковская область - 7
- Киевская область - 38
- Кировоградская область - 9
- Луганская область - 23
- Львовская область - 52
- Николаевская область - 23
- Одесская область - 30
- Полтавская область - 35
- Ровенская область - 38
- Сумская область - 26
- Тернопольская область - 4
- Харьковская область - 26
- Херсонская область - 9
- Хмельницкая область - 26
- Черкасская область - 41
- Черновицкая область - 19
- Черниговская область - 15.
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