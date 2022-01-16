Швеция ужесточила карантинные ограничения. Премьер-министр страны заболела коронавирусом

13:02 14 Январь Киев, Украина

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон получила положительный результат теста на Covid-19. Она будет выполнять свои обязанности из дома, сообщает Breaking the News .

"Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон получила положительный результат теста на Covid-19", - пишет издание.

Ее пресс-секретарь информацию подтвердила и добавила, что Андерссон чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности из дома.

Отметим, 12 января Швеция ужесточила карантинные ограничения на фоне новой волны Covid-19. Сейчас в Швеции будет запрещена работа баров и ресторанов после 23:00.

Приобщаться к публичным мероприятиям с участием более 20 человек будет разрешено в составе групп до 8 участников; при этом расстояние между посетителями должно составлять не менее одного метра.

Для участия в публичных мероприятиях с участием более 50 человек дополнительно понадобится документ о вакцинации от Covid-19.

В это время Андерссон призвала шведов вернуться к дистанционному формату работы.